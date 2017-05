Descubre como puedes saber si te han bloqueado en WhatsApp

By

En ocasiones hay gente que nos resulta tan cargante, tóxica o sosa, que cortamos de raíz el problema y la bloqueamos de nuestras redes sociales. Ahora bien, cuando nos lo hacen a nosotros, no sienta tan bien. Y aunque probablemente lo mejor sería dejar ahí las cosas, otras veces el espía privado que llevamos dentro despierta y quiere saber más. ¿Me han bloqueado de verdad, o es solo que se ha quedado sin red? ¿Cómo puedo saberlo?

En WhatsApp no se reconoce de forma directa que alguien nos ha bloqueado como contacto, porque es posible seguir enviando mensajes a esa persona, solamente que no les entrarán en el móvil. Como no significa necesariamente que nos hayan bloqueado, porque en otras situaciones ocurre lo mismo, la empresa explica las tres claves que pueden servir para deducirlo:

‘Ticks’: Los mensajes a una persona que nos ha bloqueado nunca muestran los dos ‘ticks’, ‘checks’ o palomitas, sino solo uno, que indica que el mensaje ha sido enviado. Si el mensaje es entregado, aparecen dos. Hora del último chat: En un contacto bloqueado ya no se ve la hora de la última vez que se ha utilizado el chat o el mensaje ‘en línea’. Simplemente aparecerá su nombre, sin más información. Foto de perfil: Las actualizaciones de la foto de perfil ya no se ven. De hecho, ya no se ve ni siquiera la foto. El ‘selfi’ de esa persona se habrá convertido en un monigote gris.

La empresa aclara, sin embargo, que pueden cumplirse estas condiciones sin que la persona nos haya bloqueado, porque hay otras razones para ello. Por ejemplo que el usuario no esté online, que haya decidido eliminar su foto de perfil o no pueda recibir mensajes en ese momento.

WhatsApp subraya que el hecho de que no se muestre que alguien nos ha bloqueado es intencionado, para proteger la privacidad.

Una forma alternativa

Pero Whatsapp no explicó un truco infalible que te dará la pista definitiva: agregando a la persona en cuestión a un grupo. Esta es la prueba más fiable y determinante para saberlo. Crea un grupo con más gente y acto seguido intenta invitar a esa persona. Si te aparece un mensaje de error que dice “no tienes autorización para añadir a este contacto“, es que, efectivamente, esa persona te ha bloqueado.