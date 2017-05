Tintori: Cumplimos 50 días de resistencia pacífica y seguiremos en las calles

Durante la movilización de este sábado 20 de mayo, los venezolanos marcharon para demostrarle al gobierno de Nicolás Maduro que se exige un cambio, el respeto a la Constitución, cese a las presiones durante las protestas.

Redacción Venezuela al Día

La activista defensora de los Derechos Humanos, esposa del líder de Voluntad Popular y preso político Leopoldo López, acompañó a los caraqueños durante la movilización pacífica que tiene como objetivo llegar al Ministerio de Interior y Justicia.

Tintori expresó: “Venezuela, hoy cumplimos 50 días de resistencia pacífica y vamos a seguir en la calle porque SOMOS MILLONES los que queremos libertad!”.

Tintori sentenció que Nicolás Maduro representa la dictadura, la violencia “por eso le decimos a la Policía Nacional Bolivariana, a los colectivos armados que no disparen más que bajen sus armas, que miren las calles de Venezuela hoy, somos millones los que queremos libertad”.

Desde el distribuidor Los Ruices, la activista por los Derechos Humanos explicó en qué consiste la movilización de este sábado: “Demostramos que somos millones, que no somos violentos, (…) la violencia pasa cuando Nicolás Maduro manda a reprimir, no queremos más represión, no queremos tragar más bombas lacrimógenas, no vamos a dejar de luchar, no dejaremos las calles, la no violencia significa que todos los que estamos caminado este día, en la calle en nuestra tierra venezolana; estamos caminando por una convicción moral y fuere, luchamos por Venezuela pacíficamente por un cambio”.