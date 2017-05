Pasajeros varados de Conviasa mantienen retenido al personal de la aerolínea

By

Más de mil pasajeros que viajarían la ruta Caracas, Madrid, Buenos Aires con la línea aérea Conviasa y que fueron cancelados por la empresa, protestan desde el jueves en la noche en el aeropuerto Internacional de Maiquetía, y mantienen retenidos a un grupo de trabajadores en las oficinas de la aerolínea. Aseguran que de no recibir una solución expedita, no los dejarán ir.

Yolanda García/El Nacional

Así lo informó un usuario que pidió mantener en reserva su identidad. La fuente explicó que los vuelos hacia Argentina y Madrid fueron suspendidos por Conviasa “sin explicación alguna. La mayoría estamos varados aquí desde el 15 de mayo. A algunos los enviaron a hoteles, otros se fueron en un avión que alquiló la aerolínea, la mayoría eran extranjeros. Nosotros tenemos aquí días y no podemos viajar. No nos dan ni explicaciones ni soluciones”.

El jueves 18, representantes de Conviasa informaron a los usuarios que saldrían vuelos hacia sus respectivos destinos a partir de las 7:30 de la noche. No obstante, momentos antes, cuando los viajeros se preparaban para hacer el chequeo, les indicaron que los vuelos también habían sido cancelados sin dar mayores explicaciones de cuándo podrían partir.

Un grupo de los usuarios presionaba y reclamaba a los trabajadores de Conviasa que no daban mayores informaciones. “Como no tenían respuestas efectivas los encerraron en una oficina. Allí estuvieron desde aproximadamente las 8:00 de la noche hasta las 3:00 de la mañana, pues prometieron que habría una solución, pero qué va. Nada. Así que en lo que llegó el otro grupo de guardia los retuvieron. Dicen que no los dejarán libres hasta que se defina qué pasará”, indicó la fuente.

Los usuarios exigen que se les envíe a sus destinos o se les devuelva el monto que pagaron por los pasajes. “Y ahí está el detalle. Muchos pagaron en euros y no les quieren reintegrar la plata en divisas. Tampoco nos mandan. El juego está trancado. El ministro y el viceministro están al tanto de la situación, pero la verdad es que no hay plata, no tienen dinero para alquilar aviones para enviarnos a nuestras rutas de destino”, indicó la fuente.

Conviasa prometió que a partir del pasado 15 de mayo reemprendería los vuelos entre Caracas, Madrid y Buenos Aires, suspendidos esa semana luego de que la aerolínea se quedara sin aviones por no pagar las cuotas de alquiler de las aeronaves, lo que causó que la empresa española Wamos, que le alquilaba un Beoing747 a la compañía venezolana, rescindiera unilateralmente el contrato.

Conviasa había informado que subcontrataría aeronaves a otra empresa para cumplir los compromisos con los usuarios.