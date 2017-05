Irrael Gómez generó controversia por darle “like” a una foto oficialista

El especialista en redes sociales, Irrael Gómez, generó polémicas luego de ser acusado por darle “like” a una publicación que publicó el cantante y actor Roque Valero.

Laura De Freitas / Venezuela Al Día

La publicación fue realizada por emp_vzla, quien tildó al gurú de las redes como “patético”, asimismo, afirmó que con dicha foto Gómez perderá mucha “credibilidad” ante todos sus seguidores. Igualmente, le pidió al especialista en redes que “recoja lo likes que tiene regado en todas las fotos chavistas”.

Por su parte la primera actriz Alba Roversí se pronuncio ante esta situación y afirmó que “hay que estar ojo ‘e garza”. Mientras que el actor Pastor Oviedo le pidió de manera sarcástica que le mandará saludos por medio de un live. Asimismo, se refirió a la publicación y expresó que “así como tu comandante vamos a ver como tratas de envolver a esas pobres mentes”.

La verdad es! Hay que estar “ojo ‘e garza”! 🤢#Repost @pastoroviedo with @repostapp ・・・ DIME A QUIEN LE DAS LAI Y TE DIRE QUIEN ERES. Por qué me tienen que mandar cosas de esa gente tan niche??? Una publicación compartida de Albaroversi8 (@albaroversi8) el 19 de May de 2017 a la(s) 1:11 PDT

Para los que piensan que estoy enamorado de Irra. Tengo que confesar que si. Desde que lo vi con Kerly y pensé que era su asesor de estilismo con sus ropa triple S tipo comprada en ZARA niños, su rosario por fuera de la camisa (abierta mostrando el escote) y las 20 pulseras de pepas. Todo muy GQ. . @irrael desbloqueame tontin. Y mándame saludos en tu live. Así como tu comandante vamos a ver como tratas de envolver a esas pobres mentes. Una publicación compartida de Pastor Oviedo (@pastoroviedo) el 19 de May de 2017 a la(s) 5:41 PDT

Igualmente, Gómez dio respuesta a todas estas publicaciones y por medio de su cuenta oficial en Instagram detalló en un vídeo como por medio del photoshop se pueden realizar publicaciones para perjudicar y dañar la reputación de cualquier figura publica.

“El odio es un motivador más fuerte que el amor

Créanme a mí no me preocupa NI UN POQUITO pero veo con tristeza y con preocupación como las “pandillas y hater” del 2.0 hasta negocio están haciendo de esta situación.

Hace 2 días fue Cesar González @co_cinero ayer fue @gollitoestredo nuestro súper campeón de Windsuff 7 veces campeón mundial.

Y créanme si no creamos consciencia, si no paramos estos errores como el de Alba Roversi, no existirá manera que podamos recoger este desastre.

Alba te lo dirijo a ti, porque las demás son cuentas de humor o gente sin credibilidad que le tocó hasta borrar el Post, pero tú! Tú eres un orgullo del arte nacional, por eso me todo estos minutos tal y como te los tomaste tu, para hacer un comentario y poner tu emoji vomitando. 🤢

Vomito me produce la injusticia venga de donde venga, la golpiza al señor que confundieron, los estudiantes muertos, los guardias nacionales malandros, y todo este desastre.

Alba sin embargo si no dijera esta frase de Roger Stone dejaría de ser yo: “Disfruto su odio, porque si yo no fuera efectivo, no me odiarían.” Y que viva el Marketing. @albaroversi8“, escribió Irrael.