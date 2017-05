Con este video Susej Vera y Roque Valero indignaron en las redes

El que tenga ojos 👀 que vea!!! No te dejes engañar por estos terroristas, fascistas, traidores cuyo objetivo es entregarle la patria al enemigo, al imperio. No podrán jamás con los hijos de Bolívar y Chávez, no podrán jamás con un pueblo que decidió por ahora y para siempre seguir siendo libre y soberano. Vamos a #constituyenteporlapaz Somos pueblo de Paz!!!

