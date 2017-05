¡Dilema! Los cajeros solo expenden billetes de 10 mil Bs.

El pasado 04 de diciembre, el Banco Central de Venezuela (BCV) anunció la ampliación del cono monetario venezolano, el cual comprendería seis nuevos billetes y tres monedas, y que entraría en circulación desde el 15 de diciembre. Desde entonces, inició una serie de “imprevistos” que ocasionaron confusión y descontento en la población, y que hasta el día de hoy, continúan aquejando a la sociedad venezolana.

Seis prórrogas a la circulación del billete de Bs. 100 (una séptima se espera para el día de hoy) y la tardía y fantasmal aparición del nuevo cono monetario, obliga a los ciudadanos a acudir constantemente a los cajeros automáticos o a sus entidades bancarias para poder retirar efectivo, tomando en cuenta que el límite máximo para retirar por los cajeros, es de 10 mil bolívares, mientras que directamente desde las agencias bancarias, es de Bs. 30 mil.

Llegaron más billetes de Bs. 1000, mientras tanto cajeros automáticos sólo dan Bs. 100 y nos amargaron diciembre haciendo colas en bancos — Giuseppe Pipitone (@GPL27) April 28, 2017

A pesar de que han arribado al país un aproximado de 530 millones de piezas de billetes del nuevo cono monetario, a través de las redes sociales, usuarios constantemente refieren que solo reciben billetes de Bs. 100 a la hora de retirar efectivo, y que son casi imperceptibles las nuevas denominaciones, las cuales van desde los Bs. 500 hasta los 20.000.

Tras casi cinco meses de retraso desde el anuncio de la circulación del nuevo cono, técnicos de la banca pública y privada finalmente informaron que los cajeros automáticos habían sido actualizados para cargar y expender las nuevas denominaciones monetarias, sin embargo, aclararon que no existían suficientes piezas para suplantar por completo al billete más utilizado, el de Bs. 100.

Dicha situación, en vez de ser parte de la solución a la problemática, generó un nuevo dilema entre la población, y es que recientemente, fuentes allegadas y usuarios en las redes sociales, denunciaron que al retirar efectivo de los cajeros automáticos, estos únicamente dispensaron un billete por la suma total del dinero deseado, es decir, quienes solicitaron la suma de 10 mil bolívares, recibieron un billete por la suma total de la cifra en vez de billetes de varias denominaciones, lo que genera dificultad a la hora de realizar otra operación, como cancelar el pasaje del transporte público.

Ahora resulta que los cajeros de Mercantil the dan SOLO billetes de 10.000 … que tal? — Ricardo Trejo (@ounique) May 11, 2017

No obstante, este no es el único problema que ha surgido desde entonces, sino que también, se conoció que algunos cajeros solo permiten retirar la cantidad de 10 mil bolívares, ya sea porque no tienen billetes de otras denominaciones o porque resulte una falla del sistema, no lo sabemos, lo cierto es que quienes intentaron obtener una suma más baja de dinero, les fue imposible hacerlo.

