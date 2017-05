Abuso descontrolado: Ahora PNB reprime con cohetones (FOTO)

By

Las manifestaciones en Venezuela cada vez se vuelven más intensas. A medida que pasan los días más son los venezolanos que se suman a las convocatorias que realiza la Mesa de la Unidad Democrática contra el régimen de Nicolás Maduro.

Este sábado, tras 50 días “de resistencia activa” por parte de miles de venezolanos, quienes desde comienzos del mes de abril tomaron las calles para rechazar las políticas dictatoriales de Maduro, y también para condenar la ruptura del orden constitucional por parte del Tribunal Supremo de Justicia, fueron reprimidos de una forma muy peligrosa.

#Hoy ni el más mínimo respeto a los protocolos de control de manifestaciones. Después se quejan de los cuestionamientos en público! pic.twitter.com/f80YsqmqYj — Diego Scharifker (@diegoscharifker) May 20, 2017

De acuerdo con una publicación que realizó el concejal del municipio Chacao, Diego Scharifker, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana usaron cohetones para atacar a los manifestantes, quienes de forma democrática y constitucional ejercieron su derecho a protestar.

Aunque la Constitución venezolana establece que las protestas y manifestaciones públicas no debes ser deprimidas con armas de fuego o gases tóxicos y menos con artefactos explosivos, quedó en evidencia una vez más que la desesperación de Maduro por mantenerse en el poder no tiene límites y ahora ordena a sus esbirros a usar fuegos artificiales para detener a la multitud que no lo quiere.