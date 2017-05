Venezuela y Alemania suben el telón del Mundial sub 20

Nuevamente el Himno Nacional será entonado en una competición FIFA en la categoría sub 20. La selección comandada por Rafael Dudamel tendrá su máxima prueba a partir de este sábado a la 1:00 am -hora de Venezuela- en el duelo frente a Alemania en el Mundial de Corea del Sur.

Tal como ocurrió en tierras egipcias en 2009, el combinado nacional tendrá la oportunidad de mostrar a sus mayores promesas ante 23 selecciones de los cinco continentes.

El primer escollo

Nada fácil la tendrá la escuadra tricolor en su prueba inicial en el grupo B. Alemania, una de las cinco escuadras europeas buscarán tambalear el camino de los venezolanos en un .

Su paso en las eliminatorias europeas tuvo diversos baches que fueron sorteados de forma sustancial. Dos derrotas en los primeros compromisos de su grupo los dejó en vilo, pero una goleada frente a Austria en el último encuentro de la primera ronda los salvó de quedar eliminados y les dio la posibilidad de jugar la repesca ante Holanda.

En ese partido de vida o muerte, ambas oncenas necesitaron del tiempo complementario después de que el volante Suat Serdar les diera la posibilidad a los teutones con un agónico gol al 90+3, un “toma y dame” denotó el 3-3 que forzó los penales en el que finalmente pudieron sellar el boleto al ganar 5-4.

No obstante, el grupo que dirige Guido Streichsber no llega con el favoritismo en esta primera llave; inclusive, algunas de sus piezas no podrán estar para disputar la Copa Confederaciones, torneo en el que los principales pilares de Joachin Low no estarán.

Vía Ovación