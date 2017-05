Twitter presentó fallas a nivel mundial

La red Twitter presentó fallas técnicas a nivel mundial durante este viernes.

Por unos minutos la plataforma impedía el acceso de los usuarios alegando un “error técnico”. De igual forma, a través del teléfono celular, presentaba problemas para la publicación de mensajes.

Hasta ahora, la red social no ha ofrecido información sobre la causa que originó el inconveniente. El servicio ya fue restablecido y a través del mismo, los usuarios han publicado algunas imágenes que muestran el error que arrojaba al ingresar a la red.

Este miércoles, la aplicación de mensajería Whatsapp también presentó fallas en su servicio.

No me iba Twitter y estaba sufriendo. Si se cae WhatsApp me da igual, pero twitter no, por favor, ya no maaaaás.

— elena 💎 (@wigettasheart) May 19, 2017