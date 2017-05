Nuevos talleres en Miami ayudan a los que no saben cómo solicitar la ciudadanía

La Arquidiócesis de Miami, el Miami Dade College y varias organizaciones del sur de la Florida realizarán este sábado una gran jornada para suministrar información y ayuda a las personas con la solicitud de la ciudadanía estadounidense, en momentos en que hay mucho temor y riesgo para los inmigrantes, quienes han sido punto de debate en el gobierno de Donald Trump.

“El riesgo [para los extranjeros indocumentados] es el mismo hoy que era hace un año, pero la percepción ha incrementado, y ese miedo no está completamente fuera de lugar. La retórica de los últimos meses ha aumentado las preocupaciones de la gente,” dijo el arzobispo de Miami Thomas Wenski en una entrevista con el Nuevo Herald.

Destacó que “debido al debate sobre inmigración, los beneficios de tener la ciudadanía son más evidentes. Primero que todo los ciudadanos pueden votar, y pueden expresar sus puntos de vista en la urna electoral, pero la ciudadanía también otorga ventajas que los residentes legales no tienen.”

Wenski detalló que, por ejemplo, al tener la ciudadanía protege a las personas de ser deportadas; si se tienen hijos menores estos pueden convertirse en ciudadanos estadounidenses automáticamente y pueden presentar peticiones para miembros de la familia.

El proceso de naturalización puede ser muy complicado e intimidante, y el objetivo de esta jornada de talleres del sábado es explicar los requisitos de elegibilidad, cómo hacer la solicitud, y cómo llevar adelante todo el proceso. Abogados de inmigración más el personal de colaboración de Catholic Legal Services estarán disponibles para los que se han inscrito.

El arzobispo expresó que “algunas veces las personas piensan que no pueden hacerse ciudadanas por una razón o por otra y es bueno para ellos explorar si estas percepciones son verdaderas o no. Hay personas que piensan que no hablan el inglés lo suficiente bien para los requisitos de la ciudadanía, o que el proceso es demasiado costoso, pero esto no es verdad.”

Estos “Talleres de ciudadanía” tendrán lugar desde las 10.00 a.m. hasta la 4.00 p.m. en los ocho campus del Miami Dade College (MDC).

En el sur de Florida hay más de 20,000 alumnos del MDC que no han terminado el proceso de naturalización.

“Hay muchas personas elegibles para hacerse ciudadanos pero no lo hacen por creer que les falta cumplir algún requisito, y [este evento] les provee un entorno donde pueden recibir asistencia gratis y eficiente,” dijo Wenski.

En el 2016, el mismo evento se hizo en un solo lugar, Marlin Life Stadium, y este año los organizadores desearon hacer el servicio más eficiente y accesible para más personas.

Los talleres gratis se llevarán a cabo en el marco de la iniciativa New Americans Campaign, una red nacional sin filiación partidista enfocada en prestar ayuda jurídica con respecto a la naturalización.

Para inscribirse en los “Talleres de ciudadanía”, o conseguir más detalles sobre el evento, visite el sitio web www.miaminac.org.

Fuente: Miami Diario