Nadal corta en Roma su racha triunfal

El austríaco Dominic Thiem puso hoy un freno a la marcha arrolladora del español Rafael Nadal en la gira de polvo de ladrillo y avanzó a las semifinales del Masters 1000 de Roma con una victoria en dos sets.

Thiem demostró hoy por qué está considerado no sólo una de las estrellas del futuro del circuito, sino también una de las grandes figuras del presente al derrotar a Nadal por 6-4 y 6-3 en una hora y 51 minutos.

El español sufrió así su primera derrota del año en arcilla tras ganar consecutivamente los torneos de Montecarlo, Barcelona y Madrid y acumular 17 victorias seguidas. Tras su caída en el Foro Itálico, el número cuatro del ranking descansará con la mira en su gran objetivo, Roland Garros, que comienza el 28 de mayo en París.

“Es normal que en algunos momentos no te sientas bien, sobre todo si el rival juega de forma increíble. Hoy fue mejor que yo, hay que felicitarlo”, señaló Nadal, que planea descansar algunos días en Mallorca, antes de enfocarse en Roland Garros, que se disputará del 22 de mayo al 11 de junio. “Mañana estaré en Mallorca yendo a pescar o jugando al golf. Hace mucho tiempo que no paso cuatro días en casa. Me apetece estar con la familia, estar a mi aire y desconectar un poco”, reconoció.

Thiem aguarda en semifinales del Masters 1000 italiano por el ganador del duelo que juegan más tarde el serbio Novak Djokovic y el argentino Juan Martín del Potro.

El austríaco de 23 años, que viene siendo uno de los grandes dominadores de la gira de arcilla por detrás de Nadal, sumó así la segunda victoria de su carrera sobre el español, que ahora lidera 4-2 el historial.

