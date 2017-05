El mensaje que animadora de Venevisión dedicó a concejal opositor

Soñamos con un futuro donde la risa y alegría siempre este presente. Luchamos por construir nuestra familia en VENEZUELA. Apostamos por nuestro amor en esta tierra maravillosa.. aunque estemos en momentos oscuros no perdamos la risa y sobre todo la fe que esto pasará y soló tendremos que recordar lo que hemos vivido, para que más NUNCA tengamos que repetir esta triste historia donde hay hambre, muertes, penurias, miseria, odio, división….. aferrémonos en la belleza de este país… aferrémonos en el Amor y la alegría 📸 @nosferatu72

