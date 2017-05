El tuit “in english” de Delcy que confundió a medio mundo

La canciller venezolana Delcy Rodríguez es aficionada a las redes sociales y le gusta responder a los planteamientos internacionales que le hacen por medio del Twitter. Ha sido protagonista de escándalos internacionales como cuando decidió izar la bandera del Mercosur o “autoinvitarse” a una reunión del organismo en Argentina.

Manuela Vargas/Venezuela Al Día

La ministra tiene una cuenta en español y una inglés, no se sabe si la maneja ella o parte de su personal, pero para ser la cara de Venezuela en el exterior, es cuestionable el manejo de esta segunda cuenta y las deficiencias en el lenguaje.

Los usuarios rechazaron el “mal inglés” empleado en el mensaje y recalcaron que para ser una fuente oficial tan importante, los traductores ubicados en internet no son los idóneos, además aprovecharon para recomendar un curso para la canciller y así no no vuelve a quedar mal parada como “Wachu”.

The US authorship and doing in the destabilization of Venezuela, its Rule of Law against peace have been evidenced again.

— Delcy Rodríguez (@DRodriguez_en) May 19, 2017