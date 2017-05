El insólito reto de una estrella porno a un deportista

Mia Khalifa, además de ser una reconocida estrella dentro del mundo del porno, también es una ferviente fanática de los Washington Wizards. Para levantar la temperatura del Game 7 entre el conjunto capitalino y Boston Celtics, la actriz decidió provocar a la figura del elenco rival.

“Isaiah Thomas te dejaré tocarme los pechos, si puedes alcanzarlos”, escribió en su cuenta en la red social Twitter en tono irónico, debido a que el base mide 1.75 y es uno de los deportistas más bajos de la NBA.

Yo, @Isaiah_Thomas, I'll let you touch my tiddies if you can reach them

