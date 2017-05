El contundente mensaje de Miguel Henrique Otero a la GNB

By

El periodista Miguel Henrique Otero, editor del diario El Nacional decidió enviar un mensaje dirctamente a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en vista de comportamiento antidemocrático del que han hecho gala las últimas semanas.

Los trabajadores de la prensa en general decidieron salir el viernes a reclamar en todas las sedes de la GNB para exigir el cese de la represión a los trabajadores del gremio.

Mensaje a la Guardia Nacional Bolivariana

Escucha, guardia nacional, a ti que te ha tocado hacer el trabajo sucio, que te ha tocado reprimir en nombre de la banda de generales narcotraficantes; a ti a quien la obediencia debida te está poniendo a tiro de la Corte PenalInternacional. Esto es contigo.

Tú sabes que esto no aguanta más, lo ves a diario cuando te paras frente a cientos de miles de manifestantes. Tú sabes que cuando esto caiga, la Guardia va a pagar los platos rotos; mientras tanto tus “compañeros” de armas del Ejército, Armada y Aviación no se mancharon los uniformes con sangre inocente; ellos no manejan tanquetas ni disparan metras (tú sabes que ellos lo están diciendo).

Muchos de ellos, no todos afortunadamente, solo se mancharon de billete a punta de comisiones, de robar en cuanto cargo les dieron. Otros se apoltronaron en sus limosnas del Ipsfa con la excusa de que ellos no tienen nada que ver con el orden público.

Cuando esto caiga, adivina ¿quiénes van a ser los héroes? Ellos que no bajaron al barrial, pero que sí están murmurando para achacarte a ti los muertos.

Te toca a ti rescatar el honor como divisa, darle la espalda a la tiranía y parar esta locura. ¿Vas a permitir que la gloria se la lleven los cómodos?

No a los asesinatos, no más represión, no levantes más tus armas contra el pueblo. Recuerda la maldición de Bolívar:

“Maldito el soldado que apunta su arma contra su pueblo”.

Miguel Henrique Otero