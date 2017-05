¡DOLOR! Padre sufre un infarto al enterarse que su hijo es detenido

DICTADURA INHUMANA! Vean como a un Padre de uno de los jóvenes arbitrariamente detenidos en #Margarita, le da un infarto en el momento donde el abogado informa que 7 quedarán Privados de Libertad y serán trasladados a la Carcel de la PICA en el Edo. Monagas. Gracias a DIOS y a la Virgen Del Valle el Sr. Cruz se encuentra estable. _ #VzlaContraLaDictadura #VzlaEnLuchaYResistencia #Resistencia #CambioYA #Anzoategui #BNA #PLC #Lecheria #Guanta #Venezuela.

