Detienen a GNB que se reveló contra el régimen de Nicolás

Tras las reveladores declaraciones del Teniente Paul Enrique Briceño, quien se paró en frente de una manifestación de la oposición en el estado Táchira en apoyo a las acciones de calles tomadas en contra del régimen, hoy es detenido por desobedecer las órdenes de la dictadura.

Redacción Venezuela al Día

El Teniente del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) fue grabado mientras alzaba su voz en contra las políticas del Ejecutivo y de la actuación del Alto Mando Militar. “No me importa que me metan preso, o que digan lo que quieren de mi, o que me imputen rebelión o traición a la patria, más traición la está haciendo el gobierno y el Alto mando”, sentenció Briceño.

Asimismo, hizo un llamado a los venezolanos de “mantenerse firmes y dignos”.

Sin embargo, sus declaraciones generaron incomidad en la milica y este viernes funcinarios del CONAS lo detuvieron por orden del Alto mando militar, según informó la periodista Pableysa Ostos, en su cuenta de Twitter.

#Mérida 1/3 Funcionarios del CONAS detuvieron hoy #19May al Ptte.Paulo Enrique Machado Briceño. Este fue el GNB que ayer #18M rompió su — Pableysa Ostos (@PableOstos) 19 de mayo de 2017

#Mérida 3/3 Fue trasladado a la sede del CONAS 22 a fin de cumplir la órdenes impartidas por el alto mando militar. — Pableysa Ostos (@PableOstos) 19 de mayo de 2017

Hasta el momento no se conocen más detalles. Una vez más, la dictadura arrecia y condena a todo aquel que defienda sus derechos, así como ha asesinado a 46 jóvenes y ha detenido a más de 2 mil personas por luchar por la libertad y democracia del país.