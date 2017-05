Corresponsal español recrimina a la GNB todo lo que le robaron (Video)

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

En Venezuela se han mantenido las protestas de calle por poco más de 6 semanas. Las mismas son cubiertas por los periodistas nacionales y también por corresponsales internacionales, que han sido víctimas de la represión del Estado. Sin embargo, el descaro oficial va más allá de eso, pues sus uniformados no reprimen únicamente. También roban.

Amanda Collins/Venezuela al Día

El corresponsal español Eugenio García Delgado fue una de las víctimas de robo el jueves 18 de mayo, en medio de la represión que se vivió en la autopista Francisco Fajardo en la ciudad de Caracas.

Un grupo de periodistas y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) decidieron el viernes dirigirse a la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para entregar una serie de exigencias para la protección de los trabajadores de la prensa y el libre ejercicio de su profesión.

En la puerta del recinto militar, el periodista español aprovechó para informar a todos los presentes lo que le había ocurrido. Los funcionarios castrenses que se encontraban en la entrada insistían ante el extranjero en que esa era una sede admisnistrativa y que podía poner su denuncia en otro lugar.

A pesar de la negativa de los uniformados, el periodista no se amilanó y comenzó a relatar todo lo que le habían quitato. Además, los llamó “malandros” en su cara. Alegó que si bien ellos no formaron parte del contingente que lo robó, las órdenes “salen de algún lugar” y también es su responsabilidad el no controlar a los funcionarios que mandan a la calle.

Periodista español Eugenio Delgado, quien está en #Venezuela como enviado especial, efectivos de la GNB lo golpearon y robaron los equipos. pic.twitter.com/V7EO7rdgpm — Pauli (@Pauli8g) 19 de mayo de 2017