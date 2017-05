Chavistas españoles golpean a opositora venezolana (son iguales todos)

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La intolerancia aparece que no solo está del lado de los que no militan con las políticas dictatoriales de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, los chavistas (pocos) regados en algunas partes del mundo, cada vez que pueden dan un espectáculos digno de criticar, puesto que sus acciones violentas no son para nadie un secreto.

Alessandro Coppola / Venezuela Al Día

El periodista Jesús Medina publicó un video por medio de su cuenta en Twitter en el que mostró el momento cuando unos cuantos militantes del chavismo se fueron contra una joven venezolana, quien los grabó mientras asistían a una concentración en Madrid.

La situación de vio, encía comenzó porque la venezolana se acercó hasta el lugar donde se encontraba un hombre con una camisa de Chávez, este le preguntó a la joven si le gustaba y como ella respondió que “no”, le lamentó que no la hubiesen matado (refiriéndose a las 45 personas que han perdido la vida durante las manifestaciones contra Maduro, que se registran desde comienzos de abril, cuando el Tribunal Supremo de Justicia rompió el orden constitucional en el país).

Leer más sobre: Maduro arremete contra Trump y le ordena “sacar sus sucias manos” de Venezuela

Una mujer, que también era clara chavista, comenzó a atacar a la joven por el simple hecho de que ella estuviese grabando la discusión que sostuvo con el hombre que tenía la camisa roja con una foto de Chávez…

En eso se generó un forcejeo que capturó el teléfono debido a que continuó grabando y lo último que se escuchó fue “borra los vídeos”.