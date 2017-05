Caibo rechaza cantar en boda de la hija de Arias Cárdenas

Estimados, Emitimos con urgencia este comunicado a nuestra comunidad, para informar que CAIBO no tocará en la boda de la hija del gobernador Arias Cárdenas, Javiela Arias. Fuimos convocados por una empresa de producción de eventos y tan pronto supimos quiénes serían los novios, firmes decidimos no formar parte. Maracaibo es nuestra ciudad y nos duelen nuestros hermanos zulianos que han perdido la vida en la lucha por la libertad y calidad de vida que todos los venezolanos merecemos. Mantenemos nuestra posición firme frente a la búsqueda de un cambio necesario para Venezuela; el respeto a la vida y los derechos humanos; así como a la libertad de expresión. Como artistas hemos sumado con nuestra música para también exigir un cambio. Esos son nuestros valores y deseos como venezolanos. Pronto, Venezuela, tendremos la oportunidad de reconstruir y ver un país distinto. Entendemos su preocupación y les pedimos que hagan extensivo nuestro comunicado a aquellos, que desde su preocupación comprensible, puedan hacerse eco de este rumor. Sigamos adelante, Venezuela. Pronto tendremos el país que merecemos. #CAIBO.

