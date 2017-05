Un muerto y varios heridos por un carro que “perdió el control” en Times Square (Fotos)

Una persona murió y otros 12 resultaron heridos después de que un automóvil se dirigiera a un pavimento del Times Square de Nueva York, dijo el departamento de bomberos de la ciudad.

El conductor está bajo custodia y el área ha sido sellada, según el Departamento de Policía de Nueva York. Según se informa, el vehículo saltó a la acera en la 7th Avenue y 45th St cerca del popular lugar turístico de la ciudad.

Las fotos mostraban una Honda roja parcialmente en su lado en el pavimento con el humo y las llamas que arrojan del capo. Las imágenes en las redes sociales también mostraban que las personas se llevaban en camillas y otras víctimas esparcidas alrededor de la pasarela.

El subtítulo de los medios de comunicación de la escena muestra a los heridos siendo atendidos por las tripulaciones de emergencia.

Según informes, la policía dijo que el conductor “perdió el control” y la colisión parecía ser un accidente. Añadieron que el incidente no estaba relacionado con el terrorismo, informó CBS. Asimismo, la cadena informa que NYPD dice que el hombre bajo custodia es sospechoso de conducir cuando está dañado, un cargo a menudo relacionado con el consumo de drogas o alcohol.

Pero un testigo dijo a Reuters que el vehículo conducía contra el tráfico antes de golpear la acera y pegar a los peatones.

Un testigo, Ed G Val, estaba al otro lado de la calle cuando vio el automóvil que viajaba hacia el norte en la acera oeste de la 7ª Avenida.

“Una mujer en frente en la acera fue golpeada y lanzada antes de que el coche alcanzara la calle 44 y continuó arando a la gente a toda velocidad hasta la calle 45 donde fue detenida después de estrellarse contra más gente y la luz apareció en la foto”, dijo En un puesto de Instagram.

El Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y el alcalde Bill de Blasio, se encontraban en camino a la escena. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que el presidente Donald Trump también ha sido informado sobre el incidente.

