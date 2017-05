Julían Gil responde a acusaciones de Marjorie De Sousa: Es una artimaña legal (Video)

La polémica respecto al divorcio de los actores Julián Gil y Marjorie De Sousa continúa. Luego de anunciar su divorcio, ambos se han visto envueltos en la controversia que asegura que Marjorie no quiere dejar a Julián acercarse al niño que nació meses antes de la separación, además de ser de dominio público que los artistas no terminaron para nada bien gracias a los problemas surgidos con la mamá de la venezolana.

Redacción Venezuela al Día

“Sí hubo ciertas fricciones y después surgieron ciertos sucesos que sí me hicieron no sentirme cómodo en la casa. Yo preferí apartarme un tiempo para que ella pudiera arreglar la situación, pero no se dio, no aceptó el acuerdo y agarré mis pocas cosas que habían allí y me fui a mi casa”, confesó Gil en una entrevista reciente para el programa de Univisión, El Gordo y la Flaca.

Sin embargo, esto no es todo. Ahora, los padres se encuentran en la pelea por la custodia de su pequeño hijo, Matías, quien apenas tiene unos meses de nacido. Gil también indicó que los abogados de su ex esposa lo sorprendieron con la noticia de que la misma le solicita que se someta a exámenes psicológicos y a una prueba toxicológica, pues según la demanda, ella teme que Julián haya consumido sustancias ilegales.

“Me parece totalmente absurdo, quiero creer que es una artimaña legal de sus abogados porque ella me conoce, sabe que llevo un estilo de vida saludable y que nunca he usado ningún tipo de drogas”, afirmó el actor visiblemente afectado. Esta no es la primera vez que el argentino llora en frente de las cámaras cuando habla de su hijo, pues en otras entrevistas también ha indicado que le ha perjudicado mucho a nivel emocional todo el tiempo que tiene sin ver al pequeño.