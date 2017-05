Un hombre desafía a policías defecando en su orden de arresto

By

El martes, la policía del Condado Broward (BSO) arrestó al sospechoso de haber intercambiado días antes disparos con un patrullero del departamento, pero antes el hombre, Demetrius Vidale, de 24 años, desafió al agente defecándose en la orden de arresto.

Vidale ahora enfrenta cinco cargos, entre ellos homicidio en primer grado, intento de asesinato contra un agente de la ley, manejar con una licencia de conducción suspendida y obstruir a un agente que trataba de entregarle una orden de arresto.

El BSO emitió una orden de arresto para tratar de verificar el ADN de Vidale con el que se encontró en el lugar del tiroteo, y fue detenido luego de haber sido visto conduciendo por Fort Lauderdale.

El agente le entregó a Vidale una copia de la orden del juez, que puso en una silla y poco después defecó sobre ella.

“Vidale se negó a obedecer y no permitió que se le fotografiara. Tampoco quiso dar una muestra de ADN ni huellas digitales. Vidale dijo que el juez no tenía ninguna jurisdicción sobre él”, se señala en el reporte.

El arresto de Vidale se debe a una balacera ocurrida a alrededor de las 3 a.m. del lunes cerca de la cuadra 4200 de North Dixie Highway en Deerfield Beach. Un agente del BSO escuchó disparos cerca del área del Tropicante Nightclub, ubicado en el 4250 N. Dixie Highway, y cuando llegó, Vidale lo atacó a tiros y el agente se vio obligado a responder el fuego. El patrullero del BSO no resultó herido, y el incidente provocó una intensa cacería humana y cierres de calles en la zona. Otra persona salió herida en el enfrentamiento, pero el BSO no ha hecho una actualización de su estado.

