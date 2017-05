¡Con todo! Así le respondió Rubén Blades a Maduro tras llamarlo “Pablo Rico”

El salsero Rubén Blades le respondió al presidente Nicolás Maduro a través de Facebook. “Me permito corregirlo: Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente; Pablo Pueblo no divide a su pueblo; Pablo Pueblo administra lo poco que tiene con responsabilidad; Pablo Pueblo no le roba el futuro a su propia gente, desconociendo el mandato de su Constitución”, escribió.

Blades llamó “emperador” al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que acusó de “robar” el futuro y “reprimir a su gente” y de convertir a la izquierda en “una bufonada”.

Blades respondió de esta forma a Maduro, quien el martes le había acusado de negar sus raíces, luego de que el músico le dijera que se encamina a un régimen dictatorial.

El cantautor y el mandatario están envueltos desde hace semanas en un intercambio público de duros señalamientos.

El gobernante venezolano había criticado a Blades haciendo referencia a “Pablo Pueblo”, una de sus canciones, que hace mención a un humilde personaje. “Yo soy Pablo Pueblo, Rubén Blades, ¿oíste? Y yo no sé si tú eres Pablo Rico ahora y te olvidaste de tus raíces”, dijo Maduro.

En un artículo publicado en su página web, Blades le contestó: “Usted se apropia del título de mi canción y se auto titula Pablo Pueblo. Me permito corregirlo: Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente”.

Además, “Pablo Pueblo no divide a su pueblo; Pablo Pueblo administra lo poco que tiene con responsabilidad; Pablo Pueblo no le roba el futuro a su propia gente, desconociendo el mandato de su Constitución”, afirmó el músico, de 68 años y con aspiraciones presidenciales.

“Pablo Pueblo jamás vivió en el palacio en el que vive usted, ni existió rodeado de lujos, ni actuó como un emperador, como lo hace usted… ¿Con el dinero suyo?”, continuó.

Además, acusó a Maduro de hacer “mucho daño al concepto de la Izquierda” ya que “la ha despojado de su nobleza ideológica y la ha convertido en una parodia, un circo de bufonadas, un horrendo ejemplo de cómo no se debe hablar y mucho menos gobernar”, escribió.

Blades ha pedido en reiteradas ocasiones al gobierno y a la oposición venezolana dejar su “intransigencia” por el poder y cesar su enfrentamiento en las calles del país sudamericano para evitar la muerte de civiles.

Maduro enfrenta desde el 1 de abril una ola de protestas opositoras que deja 43 muertos y exige su salida del poder mediante elecciones generales.

“A pesar de mis errores, cometidos y por cometer, mi aporte en el balance final no incluirá muertos ni heridos, ni una economía destruida, ni un país en caos y en ruinas”, concluyó el autor de célebres temas como “Patria”, “Decisiones”, “Pedro Navaja” o “Buscando América”.

A continuación el texto completo de la respuesta de Blades a Maduro

Presidente Maduro:

El imperialismo, como el totalitarismo, posee muchas manifestaciones. Como parece que usted solo puede ver una clase de tiburón, permítame decirle que los hay de distintas especies y que se encuentran en todas las latitudes. Algunos son caníbales: se comen a sus semejantes. Usted se apropia del título de mi canción y se auto titula Pablo Pueblo. Me permito corregirlo: Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente; Pablo Pueblo no divide a su pueblo; Pablo Pueblo administra lo poco que tiene con responsabilidad; Pablo Pueblo no le roba el futuro a su propia gente, desconociendo el mandato de su Constitución.

¿Qué quiere decir al llamarme “Pablo Rico”? El asunto no es determinar quién es rico o no; el asunto es determinar si esa riqueza se obtuvo en base a la infelicidad de otros, o de forma deshonesta. Pablo Pueblo jamás vivió en el palacio en el que vive usted, ni existió rodeado de lujos, ni actuó como un emperador, como lo hace usted… ¿con el dinero suyo?.

Siempre he procurado que mis acciones sean consistentes con mis posiciones. Lo que tengo lo obtuve trabajando honestamente, como hace Pablo Pueblo. La coherencia es lo que verdaderamente alimenta el principio, no los discursos faltos de sustancia y los alaridos ideológicos con que se cubren aquellos que avasallan a sus pueblos. Las acciones suyas no son el reflejo de su discurso. Usted no es de izquierda y de hecho sus acciones le han hecho mucho daño al concepto de la Izquierda. La ha despojado de su nobleza ideológica y la ha convertido en una parodia, un circo de bufonadas, un horrendo ejemplo de cómo no se debe hablar y mucho menos gobernar. En este sentido, como representante de la izquierda, usted está a años luz de un Estadista como Pepe Mujica, por ejemplo.

Como ocurre siempre, el tiempo demostrará la verdadera contribución de cada uno de nosotros. Y a pesar de mis errores, cometidos y por cometer, mi aporte en el balance final no incluirá muertos ni heridos, ni una economía destruida, ni un país en caos y en ruinas.

Piénselo bien, Sr. Presidente.

Rubén Blades

17 de Mayo, 2017