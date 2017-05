Andrés Eloy Méndez: Se aplicará ley con mayor eficacia en redes sociales y medios electrónicos

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

En un país donde se ha violado descaradamente la libertad de prensa y por ende, el derecho a la libertad de expresión, entre muchos otros derechos, los ciudadanos venezolanos se han visto en la extrema necesidad de contar única y exclusivamente con las redes sociales y los medios electrónicos para mantenerse informados e informar a su vez sobre la actualidad en Venezuela, pero esto parece seguir siendo para el gobierno de Nicolás Maduro una evidente amenaza.

Valentina Ájar / Venezuela al Día

El director de la Comisión de Telecomunicaciones (Conatel), Andrés Eloy Méndez, informó que próximamente se aplicará la ley con “mayor eficacia” en los medios electrónicos o redes sociales, indicando que la libertad de expresión no es un derecho “absoluto”.

“Se va a aplicar la ley con mayor eficacia en los medios electrónicos. Estamos trabajando y habrá noticias importantes en ese tema”, expresó. Asimismo, criticó el tratamiento que algunos medios de comunicación nacionales e internacionales que han dado a las manifestaciones de calle en el país diciendo la verdad y que tal parece, a la dictadura eso le disgusta.

Exhortó a los periodistas a apegarse al código de ética de la profesión, código de ética que por supuesto él desconoce. Recalcó también que constantemente se evalúa a los medios convencionales de radio y televisión y como parte de ello sostienen conversaciones con los operadores para buscar el “equilibro” en el ejercicio de la comunicación.

“A este país los medios de comunicación no lo van a incendiar. No van a ser los medios electrónicos, ni los medios convencionales los que nos van a llevar a los designios del Comando Sur de Estados Unidos que promueve una intervención en Venezuela”, afirmó. Dejando demostrado de este modo que la verdad no es amiga del régimen y que la única vía posible para un gobierno corrupto es a través de la censura.