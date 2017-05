Actriz venezolana dedicó un emotivo mensaje a Diego Arellano

No he podido dejar de pensar en ti durante todo el día porque algo estás viendo tú, Diego, que nosotros no vemos. Tu sonrisa es nuestra esperanza, pero también es nuestro insomnio, nuestra impotencia y son nuestras lágrimas esta madrugada. Descansar con esa sonrisa tiene que ser, aunque a destiempo, descansar en paz. #DiegoArellano #43 🖤💔🇻🇪

A post shared by ana maría simón (@anamariasimon) on May 16, 2017 at 9:34pm PDT