Juan Castillo: Mi hermano se fue, me lo quitaron.

El pasado 10 de mayo al manifestante Miguel Castillo de (27) años de edad, se le fue arrebatada la vida por la fuerza represiva del régimen de Nicolás Maduro, mientras protestaba y luchaba como muchos otros jóvenes por la libertad y la democracia de Venezuela, convirtiéndose así en el venezolano número 39 asesinado en manifestaciones opositoras tras recibir un fuerte impacto en el pecho.

Valentina Ájar / Venezuela al Día

Juan Castillo, hermano de Miguel Castillo, señaló durante un derecho de palabra en la Asamblea Nacional (AN) este miércoles que el 10 de mayo cambió su vida porque se fue su amigo y compañero de cuarto.

En ese sentido, agradeció a su hermano por ser su héroe y el de todos los venezolanos: “Me corresponde seguir honrándolo, quiero evitar que sea una cifra más que nos marca“ afirmó, mientras declaraba “mi compañero de juego se fue, o mejor dicho, me lo quitaron, sentí odio. El día de tu muerte me di cuenta de que gente que no te conocía llora por ti”.

Castillo dijo que Miguel “era tan intenso en la vida que entregó la misma por este país, por lo tanto, nos toca recordarte llenos de esperanza, poco antes de morir hablaste del futuro de Venezuela“. Juan Castillo pidió a los ciudadanos no abandonar “su lucha porque Miguel dio la vida por el país. Miguel no está muerto, sigue en el corazón de cada uno de nosotros“.

