José Guerra: La solución a la crisis no es cambiar modelo sino eliminarlo

Este miércoles en la sesión de la Asamblea Nacional, el diputado José Guerra propuso rechazar el decreto de guerra económica de Nicolás Maduro, por considerarla una respuesta ineficaz ante la gran crisis que vive el país.

Valentina Ájar / Venezuela al Día

“Propongo derogar el decreto de emergencia económica. La solución a la crisis del país no está en cambiar el modelo sino eliminarlo. Acabar con el control cambiarlo y la corrupción”, expresó el parlamentario mientras añadía que la Asamblea Nacional debe presentar con urgencia un plan de de financiamiento.

Por otra parte, explicó que mientras Venezuela no pague la gran deuda externa en la que está sumida desde hace muchos años, no podrá avanzar en materia económica. De igual manera, aseguró que la producción petrolera ha decaído en un 13% este año y que el gobierno nacional “se ahorcó asimismo al no traer las Leyes de presupuesto y financiamiento. No es culpa de la AN “.

Finalmente, afirmó que para lo único que ha servido el decreto de emergencia económica es para aumentar la crisis en el país, donde el ciudadano común cobra más pero compra menos porque no posee poder adquisitivo, ya que las malas políticas y el desborde de la inflación lo han llevado a ello.

Dip.@JoseAGuerra: el Gobierno se ahorcó a sí mismo al no traer las Leyes de Presupuesto y financiamiento. No es culpa de la AN. #SesiónAN pic.twitter.com/0p5kCSMAFc — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 17 de mayo de 2017

Dip.@JoseAGuerra: la única diferencia con los decretos anteriores es un nuevo modelo cambiario para “detener a Dólar Today”. #SesiónAN pic.twitter.com/SI5nAMQ4Ze — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 17 de mayo de 2017