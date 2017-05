Ofrecerán en Miami ayuda gratuita para solicitudes de ciudadanía

By

En el marco de la iniciativa New Americans Campaign (Miami NAC), Miami Dade College (MDC), en colaboración con Catholic Legal Services, Florida Immigrant Coalition, y otras organizaciones, llevará a cabo Talleres de Ciudadanía en los ocho campus y el centro de apoyo el sábado 20 de mayo.

Dichos talleres ayudarán a alumnos y comunidad en general a completar sus formularios de solicitud de ciudadanía.

La iniciativa New Americans Campaign es una red nacional sin filiación partidista, que proporciona ayuda jurídica e incrementa la concientización con respecto a la naturalización. En el sur de la Florida hay aproximadamente 400.000 residentes legales, y más de 20.000 alumnos del MDC son elegibles y no han dado el último paso para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos.

“La historia de Miami es la historia de los desplazamientos, que no solo se miden en millas, sino en acontecimientos memorables. En el caso de los inmigrantes de Miami, el viaje no termina hasta que hacen el juramento de ciudadanía, y se incorporan formalmente a la población de los Estados Unidos”, expresó Randy McGrorty, director ejecutivo de Catholic Legal Services.

En los talleres, el personal de colaboración de Catholic Legal Services y varios abogados de inmigración explicarán los requisitos de elegibilidad, y cómo hacer la solicitud y culminar el proceso.

En total, 14 sedes, incluyendo los campus del MDC, ayudarán a 1.500 personas a completar sus formularios de naturalización el 20 de mayo.

Los talleres son gratuitos, pero los solicitantes deberán pagar la suma de $725 por concepto de solicitud al Departamento de Seguridad Nacional (en algunos casos habrá exenciones de dicho pago).

Para inscribirse en los Talleres de Ciudadanía, o solicitar más información, visite el sitio web www.miaminac.org.

Sedes de los Talleres de Ciudadanía del MDC:

Centro de Educación Empresarial Carrie P. Meek

6300 N.W. Séptima Ave., Salón 1109

Miami, Fl. 33150

Campus Hialeah

1780 W 49 Calle, Salón 5101

Hialeah, Fl. 33012

Campus Homestead

500 College Terrace, Salón F222

Homestead, Fl. 33030

Campus InterAmerican

627 SW 27 Avenida, Salón 3103

Miami, Fl. 33135

Campus Kendall

11011 SW 104 Calle, Salón R402/403

Miami, Fl. 33176

Campus Médico

950 N.W. 20 Calle, Salón 1171

Miami, Fl. 33127

Campus Norte

11380 NW 27 Avenida, Salón A104

Miami, Fl. 33167

Campus Oeste

3800 NW 115 Avenida, Salón 1108

Doral, Fl. 33178

Campus Wolfson

300 NE Segunda Avenida, Salón 2106

Miami, Fl. 33132

Fuente: Miami Diario