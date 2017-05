Magnate aconseja a los ‘millennials’ sobre el éxito: No compren tanto aguacate

Un magnate australiano tiene un consejo para los ‘millennials’ que son incapaces de adquirir una casa: dejen de comprar tostadas de aguacate.

Tim Gurner, que es desarrollador inmobiliario en Melbourne, se ha enfrentado a una ola de críticas por los comentarios que hizo en el programa ‘60 minutos’ de 9News, sugiriendo que los jóvenes no pueden permitirse el lujo de comprarse propiedades porque gastan dinero en caprichos innecesarios: tostadas de lujo y cafés caros.

“Cuando estaba intentando comprar mi primera casa, no me compraba puré de aguacate con pan a 19 dólares y cuatro cafés a 4 dólares cada uno”, aseguró Gurner. “Las expectativas ahora de los jóvenes son muy, muy altas”, agregó.

Cuando le preguntaron si creía que los jóvenes de ahora nunca tendrán una casa, respondió de forma tajante: “De ninguna forma: cuando gastas 40 dólares al día en aguacates y cafés y no trabajas. Por supuesto que no”.

Una fruta que “aplasta” los sueños

El polémico del consejo millonario australiano ha causado un verdadero revuelo en las redes sociales. Muchos creen que las tostadas de aguacate no son más que un pequeño gasto y que no consumirlas no basta para reunir el enorme depósito que exige comprar una casa.

in other words, I'll never be a homeowner because I refuse to give up 10,000 servings of avocado toast https://t.co/JwFHLlQqCm — Hazel Black (@daisyheadhazy) May 16, 2017

Algunos usuarios de Twitter se burlaron de la propuesta del magnate sugiriendo que el aguacate amenaza con “aplastar” los sueños de los ‘millennials’.

For the record: I never intended to smash your dreams of home ownership. #avocadotoast — Fair Go Avocado (@FairGoAvocado) May 16, 2017

En cambio, otros le ‘agradecieron’ a Gurner que haya “resuelto” el problema de su vida con su consejo.