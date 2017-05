Joven estadounidense logra récord de retuits para obtener nuggets gratis (Foto)

Un adolescente estadounidense celebró el martes su récord del mensaje más retuiteado del mundo, superando a estrellas de Twitter como Ellen Degeneres, Barack Obama o Kim Kardashian, con un gran envío de nuggets de pollo.

Carter Wilkerson, de 16 años, publicó el 5 de abril en su cuenta @carterjwm un intercambio con la cadena de fast-food Wendy's en la cual él pregunta cuántos retuits serían necesarios para recibir un año de nuggets gratuitos.

“18 millones”, le respondió la cadena.

El tuit de este intercambio acompañado del comentario “Ayúdame. Un hombre necesita sus nuggets” ha sido compartido 3,4 millones de veces, superando el martes la selfie posteada en Twitter por Ellen DeGeneres durante la gala de los Óscars de 2014.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3

— Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017