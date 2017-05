‘Hackers’ roban película de Disney y amenazan con divulgarla si no pagan

Autoridades de Disney, una de las compañías de entretenimiento para niños y jóvenes más grande del mundo ha denunciado que han sido víctima de un ataque cibernético.Uno de sus largometrajes fue robado y ahora los hackers amenazan con divulgarlo si no reciben de los empresarios la suma de dinero solicitada.

Redacción Venezuela al Día

Pese a la amenaza de los criminales de publicar varios fragmentos del filme, Bob Iger, consejero delegado de la compañía, aseguró que no pagarán ninguna cantidad de dinero requerida. Las declaraciones de Iger se produjeron en una reunión que mantuvo en Nueva York con empleados de ABC, de acuerdo con las fuentes consultadas con The Hollywood Reporter.

En ese sentido, indicó que los hackers pidieron una gran suma de dinero en moneda digital bitcoin y amenazaron, en primer lugar, con desvelar cinco minutos de ese largometraje. Hasta los momentos no se conocen más detalles de la tensa situación, pero lo que sí es de dominio público es que están trabajando con autoridades federales para resolver el conflicto.

Disney tiene en la lista de sus próximos estrenos películas como Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales y Cars 3.

Con información de: El Farandi