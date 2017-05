Designan fiscal para investigar asesinato de joven en San Antonio de los Altos

By

El Ministerio Público designó un comisionado Fiscal 1 del estado Miranda para investigar la muerte del joven Diego Arellano durante la manifestación que se realizaba en San Antonio de los Altos.

A través de la cuenta oficial de Twitter del Ministerio Público (MP) se informó sobre el procedimiento que llevarán a cabo para determinar los responsables del fallecimiento del jove de 31 años de edad.

La desmedida represión de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ha acabado con la vida de 42 jóvenes, que solo luchaban por sus derechos, por la libertad y democracia de un país, y que hoy sus familias quedan enlutadas y sus sueños apagados por una dictadura que quiere atornillarse a como de lugar en el poder.

No obstante, los venezolanos continúan en las calles, de manera pacífica, con actividades de protestas diarias, para decirle no a la dictadura de Maduro, para exigir el cese de la represión, para decir basta no más muertes.

COMUNICADO DEL MP

El Ministerio Público comisionó al fiscal 1° del estado Miranda, Marlon Mora, para investigar el asesinato de Diego Arellano (31), ocurrida este martes, tras resultar herido durante una manifestación en San Antonio de los Altos, municipio Los Salias.

El fiscal coordina las actuaciones que realizan los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a fin de determinar las responsabilidades penales correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar, aproximadamente a las 11:30 am de este martes el hombre se encontraba en el lugar en el que se desarrollaba una manifestación, cuando recibió un disparo en el torax.

De inmediato fue trasladado hasta la Clínica El Retiro, ubicada en San Antonio de los Altos, donde murió durante una intervención quirúrgica.