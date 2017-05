Concejal de Zaragoza: Gobierno de Venezuela tiene tintes ditactoriales

By

La crisis política y social de Venezuela se ha convertido en tema de discusión en el mundo. En el Congreso de España, diputados de distintos partidos hicieron una proposición no de ley para tratar la grave situación que atraviesa el país.

Redacción Venezuela al Día

“Desde el Partido Popular conderamos todos los actos que no sean democráticos. Es una cuestión de tiempo, pero que el pueblo de Venezuela va a vencer, no lo cuestioanda nadie, que la libertad va a ganar partida no lo cuestiona nadie”, parte de las declaraciones del portavoz del Grupo Municipal Popular, Jorge Azcón Navarro.

En este sentido, el también concejal del ayuntamiento de Saragoza, indicó que esta proposición de no ley insta al gobierno de Venezuela “a que asuma sus responsablidades, que puedan primar los derechos humanos, reconozcan las libertades políticas y se reconozcan los derechos fundamentales,y quede atrás la grave crisis institucional que esá viviendo”.

Durante una entrevista para el programa Aymara Lorenzo en su punto, Azón Navarro explicó que por parte de los partidos políticos españoles, se discute como Venezuela está pasando por un “procesos de degradación institucional, que hoy en ese país no se puede hablar de una democracia. Hay presos políticos, la libertad de prensa brilla por su ausencia, el gobierno tiene tintes absolutamente ditactoriales y toma decisiones que muy poco tiene que ver con la democracia”.

Además, recalcó que los puntos antes mencionados son parte de la discusión que hace el Congreso español, “y de todo eso es lo que queremos que sepa no solo en España sino en el mundo entero”.

“La situación de Venezuela es posiblemente el deterorio de lo que era una democracia, la más grave que hay en todo el planeta en la actualidad”, reiteró el concejal del ayuntamiento de Saragoza.

Asimismo, Azcón Navarro fue cuestionado si se ha perdido la capacidad de asombro sobre lo que ocurre en Venezuela. “Por desgracia perdimos la capacidad de sorpresa de lo que pasa en Venezuela ya hace mucho tiempo… Los últimos acontecimientos pues, la posición que ha tenido el Tribunal Supremo de Justicia en el parlamento venezolano o el intento ahora de Nicolás Maduro de Ejercer esa asamblea constituyente, van en la mima dirección”, sentenció.