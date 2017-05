Cierran accesos a la Casa Blanca luego que un intruso brincara rejas (Video)

Los agentes del Servicio Secreto de EE.UU. han cerrado este martes todos los accesos a la Casa Blanca, según informa Trey Yingst, corresponsal de One America News, a través de su cuenta de Twitter.

Los agentes del servicio han explicado en su cuenta de Twitter que la medida se tomó después de que una persona rabasara la valla de la sede presidencial. El sospechoso ya ha sido detenido.

VIDEO: Secret Service agents running towards North fence of the White House pic.twitter.com/Y7c8uZPzSX

— Trey Yingst (@TreyYingst) May 16, 2017