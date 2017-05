Borges denuncia impago de sueldos y pólizas de seguros a trabajadores de la AN

By

El régimen que se hace llamar “obrero” sigue jugando con el trabajo y el bienestar de los trabajadores, no sólo obligándolos a asistir a marchas adeptas al gobierno nacional bajo amenazas sino también postergando por semanas sus pagos de salarios y pólizas de seguro.

Valentina Ájar / Venezuela al Día

Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, denunció este martes desde las inmediaciones de la AN, conjuntamente con el secretario general del Sindicato Nacional Funcionarios y Funcionarias Carrera Legislativa (Sinfucan) José Vicente Rivero, que no se ha cancelado los sueldos a los trabajadores del Parlamento.

Por otra parte, exhortó al ministro Ramón Lobo desligar a los trabajadores de la Asamblea Nacional del conflicto que se tiene con la junta directiva de la AN. “Un presidente que se hace llamar presidente obrerista, pero al final termina castigando peor que cualquier patrono a los trabajadores nacionales”, expresó durante una rueda de prensa.

De igual forma, instó a Nicolás Maduro a no “castigar” a los trabajadores por un plan político contra el Poder Legislativo. “Los trabajadores no tienen la culpa de esta absurda guerra política del Gobierno en contra de la Asamblea Nacional.” De igual forma, Rivero, comentó que son más de 3500 trabajadores que se están viendo afectados por el ataque político a la AN y expresó que se “tomaran acciones de calle”.

Hoy #16May junto a los trabajadores de la @AsambleaVE denunciamos el impago de sus sueldos y pólizas de seguros. pic.twitter.com/LQxDxlsByj — Julio Borges (@JulioBorges) May 16, 2017

Pdte.AN @JulioBorges: Los trabajadores no tienen la culpa de esta absurda guerra política del Gobierno en contra de la Asamblea Nacional. pic.twitter.com/aXsdrzMLTX — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) May 16, 2017

Pdte.AN @JulioBorges: son más de 4.500 familias afectadas, en salud y en centro de atención de niños y recién nacidos. pic.twitter.com/elHXVvE8vT — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) May 16, 2017

Pdte.AN @JulioBorges: hacemos un llamado a Nicolás Maduro y a Ramón Lobo para que cumplan y respeten a los trabajadores de la AN. pic.twitter.com/NsjrqBmpmL — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) May 16, 2017