Asamblea Nacional creó Frente para la Recuperación de la Democracia

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La tarde de este martes la mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN), con la ausencia de los diputados del chavismo, aprobó por unanimidad la creación del Frente para la Recuperación de la Democracia en Venezuela, con la cual darán la pelea a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Aprobado por unanimidad propuesta del Frente para la Recuperación de la Democracia en Venezuela. #SesiónAN pic.twitter.com/tkazsb7cdU — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) May 16, 2017

El primero en intervenir fue el diputado Miguel Pizarro (Primero Justicia/Miranda), quien destacó que el Parlamento fue elegido en las elecciones del 6 de diciembre de 2015 por 14 millones de venezolanos que se sienten orgullosos de estar representados por los distintos sectores del país. “El poder acaba y la justicia llega, está lucha que lleva 46 días en resistencia es una letra más para la historia. Maduro sólo intenta apagar el fuego con gasolina. Más del 80% de los venezolanos están pidiendo cambio”, dijo.

Dip.@LuisFlorido: tiene que formase un frente en defensa de la Constitución en toda Venezuela. Lo necesitamos. #SesiónAN pic.twitter.com/uhofOoyb9U — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) May 16, 2017

Luego intervino el Benjamín Scharifker, en su condición de representante de los rectores, profesores y universidades, destacando que el primer mandatario nacional sólo ha disparado torpedos para convertirse en un verdadero dictador. “La Asamblea Nacional Constituyente no es la solución para esta crisis, solo agravaría la situación de crisis que vive Venezuela. Convocamos a un frente de rescate de la democracia como lo permite el artículo 333 de nuestra Constitución“, planteó.

Dip.@LuisFlorido: cualquier acto que acabe con los reglamentos de nuestra Constitución serán nulos de toda nulidad. #SesiónAN pic.twitter.com/eZhJRmZayf — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) May 16, 2017

Mientras que la representante de los abogados, Ivette Lugo, señaló que con convocatoria a Constituyente no se cambia Venezuela. “Aquí la crisis se acaba es con carácter político. Los abogados de Venezuela asumimos el reto de ir a cada ciudadano para hacer conocer qué es realmente está convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente“, sumó. Luego intervino Pablo Zambrano, en representación de los sindicatos de trabajadores, quien manifestó que los venezolanos quieren un país donde se pueda echar para adelante.

Dip.@ENRIQUEMARQUEZP: Venezuela en un nuevo Gobierno que está por venir muy pronto,reinará la tolerancia y la Unidad en el marco de la CRBV pic.twitter.com/sIk0BXkWUz — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) May 16, 2017

“Día a día las voces de los deportistas se rebelan ante un Gobierno dictador, eso envía un mensaje del cambio próximo a venir. Maduro sepa que renunciamos a los campeonatos mundiales pero no renunciamos a defender nuestra patria”, indicó Borman Angulo en representación de los deportistas. Tras ello intervino la presidenta de la FCU de la Universidad Central de Venezuela, Rafaela Requesens, que ratificó el compromiso de los estudiantes en garantizar su futuro. “Por eso no nos arrodillaremos ante este Gobierno dictador. Como movimiento estudiantil seguiremos en la calle cueste lo que cueste. Los 44 asesinatos del Gobierno no serán en vano”, añadió.

Rafaela Requesens: como Mov. Estudiantil seguiremos en la calle cueste lo que cueste. Los 44 asesinatos del Gobierno no serán en vano. — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) May 16, 2017

Los últimos en intervenir fueron los diputados Enrique Márquez (UNT/Zulia) y Luis Florido (Voluntad Popular/Lara). El primero respaldó la convocatoria a crear un frente para el rescate de la Constitución Nacional, el cual estará integrado por todos los representantes del pueblo venezolanos. “Nuestra constitución está más que violada. Esta Asamblea Nacional Constituyente solo busca perpetuar una dictadura en Venezuela”, indicó el zuliano.

Dip.@Miguel_Pizarro: Maduro sólo intenta apagar el fuego con gasolina. Más del 80% de los venezolanos están pidiendo cambio. #SesiónAN pic.twitter.com/vyfEGU6F54 — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) May 16, 2017

Por último, Florido advirtió que Maduro no está convocando a una Asamblea Nacional Constituyente.“Está convocando es a la destrucción de nuestra patria. Cualquier acto que acabe con los reglamentos de nuestra Constitución serán nulos de toda nulidad. Tiene que formase un frente en defensa de la Constitución en toda Venezuela. Lo necesitamos”, concluyó.