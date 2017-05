“Sheldon Cooper” finalmente se casó y aquí están todas las fotos

By

El amor está en el aire. Las noticias de los matrimonios de Hollywood siempre nos atraen, pues queremos saber quién será la próxima pareja que dijo “sí” al “felices para siempre”, cómo será la fiesta y quiénes serán los inivtados. En esta oportunidad, el mundo pudo reseñar una de las uniones más queridas de la industria del espectáculo, pues uno de los actores favoritos de la televisión norteamericana dio, finalmente, el tan esperado paso.

Jim Parsons, mejor conocido como Sheldon Cooper en la aclamada comedia “The Big Bang Theory”, ha contraído matrimonio con su amor de hace casi 15 años, Todd Spiewak, en el Rainbow Room en Nueva York, Estados Unidos. Parsons habría celebrado el año pasado su aniversario de 14 años juntos, y escribió en Instagram: ““Conocí a este tipo … hoy hace 14 años y fue lo mejor que me pasó, sin ninguna duda”.

I met this guy (the one with the mic) 14 years ago today and it was the best thing that ever happened to me, no contest. One of his greatest gifts to me is that he no longer takes me to sing karaoke. Also, I believe this was a selfie with an actual camera, as our phones couldn't do that back then hahaha! #todd #anniversary ❤️ Una publicación compartida de Jim Parsons (@therealjimparsons) el 15 de Nov de 2016 a la(s) 1:43 PST

De acuerdo a lo reseñado por El País, Parsons contó que era gay en un artículo en The New York Times en 2012 y en él explicó que mantenía una relación desde hace 10 años. Pero en 2014, dijo en el programa de Ellen DeGeneres que no tenía prisa por casarse. Irónicamente, el personaje de Parsons en su programa de éxito de CBS concluyó la temporada con una propuesta de matrimonio al personaje de Mayim Bialik. Racional, sincero hasta bordear la mala educación, maniático, superdotado y socialmente inadaptado, el físico teórico Sheldon Cooper es uno de los personajes televisivos más brillantes de los últimos años.

Según publicó en septiembre la revista Forbes, Jim Parsons se colocó de nuevo en el primer puesto de la clasificación de los actores mejor pagados de la televisión con 25,5 millones de dólares (22,7 millones de euros).

