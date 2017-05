Leonard se perderá la final del Oeste

By

La estrella de los San Antonio Spurs, Kawhi Leonard, quedaría descartado para disputar el segundo partido de la serie final del Oeste en la pista de los Golden State Warriors según ha confirmado el técnico del equipo texano, Gregg Popovich, cuyas declaraciones recogen varios medios estadounidenses. El jugador padece una fuerte lesión de ligamentos en el tobillo, agravada con el esguince sufrido en el tercer cuarto del primer partido tras pisar al pie de Zaza Pachulia en un lanzamiento en suspensión.

“Obviamente, no jugará mañana”, dijo Popovich este lunes tras la batalla del primer partido. A diferencia de Leonard, que descartó cualquier sospecha sobre malas intenciones de Pachulia, el entrenador de los Spurs se mostró indignado y alimentó esta teoría, según él por el “historial en este tipo de acciones” del jugador georgiano.

“Es un movimiento peligroso, no deportivo y no es lo que se espera que debe hacer un jugador, especialmente este individuo con ese historial en este tipo de movimientos”, dijo Popovich en su comparecencia horas después del partido.

Cuando le preguntaron sobre la intencionalidad, Popovich replicó: “No me importa. ¿Habéis oido hablar de homicidio involuntario? Lo que me importa es lo que vi y lo que sucedió. Y el historial en este tipo de situaciones me indigna”, añadió.

Vía Mundo Deportivo