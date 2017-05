La obsesión de Joe DiMaggio por el sexo con Marilyn Monroe

Joe DiMaggio y Marilyn Monroe se casaron el 14 de enero de 1954 en San Francisco, dos años después de haberse conocido. El matrimonio duró apenas nueve meses, pero el beisbolista no pudo quitarse nunca de la cabeza a la bomba rubia de Hollywood, con la que cada vez que se juntaban en un dormitorio, “era como si estuvieran luchando los dioses; había rayos y truenos”.

Los detalles de la obsesión de DiMaggio por Marilyn salieron a la luz en el libro Dinner with DiMaggio: Memories of an American Hero (“Cena con DiMaggio: memorias de un héroe americano”), que escribió el podólogo y confesor del jardinero de los New York Yankees, el doctor Rock Positano, junto a su hermano John.

DiMaggio cayó rendido a los pies de la blonda fatal apenas la conoció. Vivieron un apasionado romance durante 24 meses y un explosivo matrimonio de apenas nueve, cuando ella solicitó la separación alegando en su pedido que él ejercía “crueldad mental”. Pero para Positano, la razón del divorcio hay buscarla en la imposibilidad de Marilyn de tener hijos.

“Joe (que ya tenía un niño de su matrimonio anterior) quería tener hijos con Marilyn y Marilyn quería premiarlo con una familia”, cuenta en su libro. “En términos italianos, el sexo significa hijos. Una gran vida sexual significa grandes niños. Con Marilyn tenía sexo como los dioses, pero no tendría chicos”.

“Tenía un gran respeto por ella. Siempre hablaba cosas brillantes sobre ella. Contaba lo inteligente que era. Que no era un rubia estúpida. Era una actriz de mucho talento. Hablaba sobre cómo repasaba los guiones con ella y lo profesional que era”, recuerda Positano. Aunque no le hacía gracia la falta de higiene de la actriz, que en ocasiones pasaba días sin ducharse por sus crisis nerviosas y su tendencia a la depresión.

Vía Infobae