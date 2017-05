Federer sorprende al borrarse del Roland Garros

By

A través de un comunicado en su página web, el tenista Roger Federer ha anunciado que, sorprendentemente, no participará en Roland Garros. Una decisión que el ganador de la edición de 2009 ha tomado con la mente puesta en los próximos meses, en los que tendrá que participar en torneos de hierba y de pista dura.

Ésta es la carta con la que el suizo ha comunicado a sus seguidores su ausencia en el torneo francés:

“Estimados fans, Lamentablemente, he decidido no participar en Roland Garros. He trabajado mucho tanto dentro como fuera de la pista durante los últimos meses, pero con la intención de poder seguir más años en el circuito ATP, creo que lo mejor es saltarme la temporada de tierra batida este año y prepararme para las de hierba y pista dura.

El inicio del año ha sido mágico, pero tengo que reconocer que la dosificación será la clave si quiero mantenerme más tiempo en activo.De este modo, mi equipo y yo hemos concluido que jugar un único torneo en tierra batido no era lo mejor para mi preparación para el resto de la temporada.

Echaré de menos a los fans franceses, quienes siempre me han apoyado mucho y espero verlos en la próxima edición de Roland Garros.

Roger”.

Vía Mundo Deportivo