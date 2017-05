El tuit más misterioso de Donald Trump que enloqueció las redes (Foto)

El mensaje, que algunos usuarios se apresuraron caracterizar como “el más claro y fácil de entender” constaba de una sola palabra “We” (“Nosotros” en inglés). El tuit, aparentemente publicado por error, ha sido eliminado pocos minutos después, sin embargo, este tiempo fue suficiente para que los internautas aprovecharan el momento para burlarse del mandatario, creando la etiqueta #We.

Así, la mayoría de los usuarios de Twitter han decidido continuar el mensaje con letras de canciones famosas, tales como ‘We Are Family’ de Sister Sledge, ‘We Are the Champions’ y ‘We Will Rock You’ de Queen, ‘We Are the World’ de Michael Jackson y otras.

…WILL WE WILL ROCK YOU pic.twitter.com/l2Iioxip7a — Jessica Huseman (@JessicaHuseman) May 13, 2017

Mientras tanto, los opositores del presidente aprovecharon el fallo para una vez más expresar su descontento con la administración actual. “#We want our country back. Impeach Trump now! (Queremos a nuestro país de nuevo. ¡Proceso de destitución para Trump ahora!)”, escribió un usuario.

“#We Will never give up #We Will persist #We Will #resist #We Will haunt you #We are #TheResistance (Nunca nos rendiremos. Vamos a persistir. Vamos a resistir. Te vamos a perseguir. Nosotros somos la resistencia”, escribió otro. Mientras que algunos han destacado que “los tuits del presidente hablan por sí solos”.

Fuente: RT