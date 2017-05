Trata de resolver este acertijo que enloquece a todo el que lo intenta

By

En la Red está circulando un nuevo ‘puzzle’ matemático que desafía a los internautas. Este rompecabezas con hexágonos, plátanos y relojes no es nada fácil de resolver, el 99% de los que lo intentan fracasan.

En la imagen se puede observar tres líneas con operaciones matemáticas y es necesario encontrar la respuesta correcta en la cuarta.

¿Puede usted solucionar este desafío? Si no consigue encontrar la respuesta y ya no puede esperar el desenlace, aquí se lo presentamos. El matemático estadounidense Presh Talwalkar revela en su blog ‘Mind Your Decisions’ la explicación del rompecabezas.

En primer lugar, hay que ver la diferencia de las formas en la última línea. El reloj muestra las dos en vez de las tres, hay 3 plátanos en vez de 4 en cada uno de los racimos. Además, la figura tiene 11 ángulos, ya que le falta un cuadrado dentro.

Primero, los ángulos: sabemos que las 3 figuras de la primera línea son iguales a 45, entonces una figura es igual a 15. Pero cada de las figuras consiste de un hexágono, pentágono y un cuadrado, por ello en total son 15 ángulos que son iguales a 15. Un ángulo es igual a 1.

Ahora, los plátanos. Sabemos que 2 racimos de 4 plátanos con una figura (igual a 15) son iguales a 23. Así que, 2 racimos de 4 plátanos son iguales a 8. Así, 1 racimo de 4 plátanos es igual a 4 y 1 plátano es igual a 1.

