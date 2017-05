Speedy González se solidarizó con las madres venezolanas

By

El corredor venezolano y actual animador del programa Directo Formula, Speedy González, ofreció un emotivo mensaje este domingo, a propósito del Día de las Madres, por los hechos de violencia que se han registrado en Venezuela.

Durante la antesala del Gran Premio de Fórmula 1, el cual se realizó en el circuito de Barcelona y que ganó el piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton, el venezolano, expresó que quería aprovechar la tribuna de Directo Fórmula 1 para enviar un mensaje al pueblo de Venezuela.

“Quiero aprovechar la oportunidad, en el día de las madres, Venezuela está viviendo una situación difícil, me solidarizo y me uno a todos las madres que han venido perdiendo sus hijos, Venezuela necesita paz, tiene que cesar la violencia, tiene que escudarse la voz del pueblo, y se tiene que respetar la voz del venezolano, así que me uno al dolor de los venezolanos, con mucha humildad y mucho dolor también”, comentó.

Recordemos que las protestas en Venezuela llevan más de 30 días continuos y comenzaron a principios del mes de abril, cuando el Tribunal Supremo de Justicia rompió el orden constitucional al tratar de eliminarle las facultades a la Asamblea Nacional, así como también despojar del beneficio de la inmunidad parlamentaria a los diputados del parlamento.