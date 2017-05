Sascha Fitness sorprendió a sus seguidores con esta noticia del día de las madres (Foto)

Feliz día de las madres! ❤️ hoy recibo este día con mucha ilusión🤰🏼 El mejor regalo, mi hija hermosa y un bebé🌈 en camino para alegrar y completar nuestra familia!!!🤗 no saben como me costó guardar este secreto y no compartirlo enseguida con ustedes que tanto cariño y apoyo me brindan😅! Subí en mi canal de YouTube un vídeo contándoles todo, como fue, desde cuando estamos buscando, antojos, todo!!!! … la felicidad que siento no me cabe en el pecho y me encanta poderla compartir por fin con ustedes. Por supuesto voy a documentar todo este embarazo, darles tips, guías para alimentación durante el embarazo, rutinas, esto se va a poner muy divertido !!!! Ahora, explíquenme este panzón para sólo 14 semanas🤣 me habían dicho que luego del primer embarazo las barrigas salen más rápido pero esto me tomó por sorpresa jaja😂😂

