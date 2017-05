Olga Tañón envía un conmovedor mensaje a la GNB

Suelta armas hijo suéltalas y corre a defender a tu familia ! No a los que te utilizan y también están acabando con tu propia Familia y nación ! Por qué en lo más profundo de el alma sabes que están matando al pueblo 😪! Únanse todos por igual y luchen por la Venezuela 🇻🇪 que tanto deseas !!!! #Repost with @Repostlyapp Te lo dice tu madre: #SueltaTuArma. Hoy las venezolanas salimos a la calle por nuestros hijos y por dejarles un país en Libertad! Feliz día a cada madre del país. Imagen: @carmics1. @mariacorinamachado #venezuela #felizdiadelamadre #lasmadresvenezolanas

