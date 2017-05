¿Lo pobrarías? Este es el peligroso cóctel hecho de veneno de tarántula (Video)

Millones de turistas visitan anualmente Ciudad de México atraídos por su reconocida gastronomía y coctelería, y una nueva bebida alcohólica da fe de esta popularidad. Se trata de Aragog, un extravagante cóctel que incluye entre sus ingredientes nada menos que veneno de tarántula.

“Es algo único en la coctelería, pero es solo para valientes”, advierte el mixólogo Romeo Palomares, creador del trago en la Taberna Luciferina en 2015. Su ‘diabólica’ creación combina mezcal mexicano, pisco chileno y cachaza de Brasil, además de potaje de mango, un toque de limón y, por cada medio litro de la bebida, una dosis de 0,05% de veneno de tarántula.

