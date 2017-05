Elías Jaua: No estamos dispuestos a ir a cualquier elección

By

Parece que la bancada oficialista no está dispuesto a negociar nada que tenga que ver con el cronograma electoral. Elias Jaua, diputado de la AN y presidente de la comisión sobre una convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, indicó que que el Gobierno no está dispuesto a “ir a cualquier elección”.

Redacción Venezuela al Día

“No estamos dispuesto a ir a cualquier elección. En el 2018 iremos a elecciones presidenciales”, declaró en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen. Asimismo, hizo mención a las manifestaciones opositoras y opinó que la MUD “caotizó” al país.

Estos actos vandálicos no habían ocurrido antes en Venezuela (…) Los ataques con excrementos no corresponden a la cultura venezolana. No son compatibles con nuestra idiosincrasia”, agregó antes de comentar que el proceso de la Constituyente se realiza por “falta de interlocutor de la oposición”.

