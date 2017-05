Allá cayó, por Jesús Elorza

Taciturno, melancólico y triste deambulaba el Difunto Eterno por los pasillos del infierno. Los que allí lo acompañaban no dejaban de preguntarse ¿Qué le pasa al camarada? ….lo vemos muy desmejorado. Le falta un brazo, sus pies desaparecieron y presenta golpes y hematomas por todas partes… ¿Qué pasaría?

Frente a ese panorama de incertidumbre, a Hugo no le quedo más alternativa que explicarles a sus camaradas infernales lo que estaba sucediendo con su imagen.

-Resulta ser, comenzó diciendo con trémula voz, que un grupo de zulianos trimarditos en Villa Rosario Machiques, tumbaron una de mis estatuas y la destrozaron a golpes. Y en mi caso particular, siento en carne, mejor dicho en espíritu, propio lo allí acontecido. Al final, me dejaron desmembrado y golpeado. Me arrastraron por todo el vecindario y me lanzaron cualquier cantidad de improperios. Yo, que tanto amé a mi pueblo y así me pagan, dijo sin poder contener sus lágrimas de cocodrilo.

-Bienvenido al club, fue la respuesta de Lenin, Stalin, Sadam y “Chapita” Trujillo quienes se encontraban, en una paila jacuzzi, jugando una partidita de dominó. Quédate tranquilo, eso es lo que normalmente ocurre, luego que “gobernantes” como nosotros dejan el poder.

Mao Tse Tung, que estaba por los alrededores, se sumó a la tertulia, para decirle a todos que : Míncuì zh?yì zh? hé xiàng w?ngcháng y?yàng bi?ojì wèi “?irén nízú” sh?ndòng zh?…… Ji?shè n? gu? yà wò hé xi?ngshòu nín de pài l?.

-Traducción por favor, reclamaron los presentes.

-A los populistas y demagogos como tú siempre los he catalogado como “Enanos con pies de barro”…asume tú guayabo y disfruta de tu paila….le dijo Mao en perfecto español. Aprende de mí, no me han tumbado ni siquiera un cuadro.

– Fidel que contemplaba todo aquello, después de acomodarse la plancha, balbuceo unas palabras. Je, je, a mí no me pasó esa vaina, porque deje un decreto prohibiendo el culto a la personalidad manifestado en estatuas, pero me afinqué en que me idolatraran durante todo el proceso educativo. Ahora, después de muerto, la consigna de los Pioneros es “Queremos ser como Fidel”….aprovecho de decirles esto, porque se que el Che está reunido en la Quinta Paila con Idi Amin Dada y Gaddafi.

– Sadam Husein, medio arrecho por los comentarios de sus tiranos compinches, solo se limitó a decirle al Difunto Eterno, que lo peor estaba por venir. Hasta ahora te han tumbado solo pequeñas estatuas….lo más arrecho para ti y tus enchufaos, está por venir. Huguito, le dijo burlonamente, aprieta ese culito cuando te tumben la estatua que ubicada en Porlamar estado Nueva Esparta….la euforia va a ser nacional y ten la seguridad que en los medios de comunicación nacionales e internacionales la van a comparar con mi esfinge derribada en Irak…….nuevamente te digo “Bienvenido al club”

=Tirano que se aprecie, se hace respetar, dijo Stalin después de tomarse media botella de Vodka de un solo tirón. Quien coño, te va a respetar a ti Difunto Eterno, si primero te le apareces a tu heredero en forma de pajarito y ahora Nicolás sale en los medios hablando con las vacas……coño, por lo menos que diga que tú reencarnaste en un toro Miura, pero nunca en una vaca mariposa…..ay papá, que mal te veo Difunto Eterno.

Tratando de apaciguar los ánimos y las críticas, Lucifer le dio paso al grupo musical “Desorden Público” quienes de inmediato supieron interpretar el sentimiento de los allí presentes y comenzaron a corear uno de sus grandes éxitos musicales:

Allá cayó / allá cayó / allá cayó.