Alimentos de las cajas Clap intoxicaron hasta la muerte a dos niños

Gloria Piñero, abuela de dos niños que murieron intoxicados en los Valles del Tuy, aseguró que los alimentos que comieron los pequeños el pasado jueves 11 de mayo provenían de las cajas Clap que compraron dos días antes. Visiblemente consternada, Piñero acudió este sábado a la morgue de Ocumare del Tuy, donde reposan los cadáveres de sus dos nietos, un bebé de 11 meses de nacido y su hermanito de dos años y ocho meses, quienes residían en el sector Potrero Cercado de Los Rosales de Cúa en los Valles del Tuy. Según narró a El Pitazo otras seis personas están afectadas, entre ellas tres de sus nietos, su hija y dos amigas de esta última. #Vallesdeltuy #Miranda #ElPitazo #Clap

